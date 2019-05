Toninelli:Mit falcidiato ma proseguiamo

16.54 "Grazie a Rixi per il lavoro svolto. Il contratto di governo, ancora una volta, si dimostra lo strumento migliore per garantire il cambiamento. Malgrado il mio ministero sia stato falcidiato, andiamo avanti a sbloccare opere e procedure per usare al meglio i soldi dei cittadini". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli, dopo le dimissioni del viceministro leghista condannato per la vicenda "spese pazze" in Regione Liguria.