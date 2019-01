Salvini:FI non attacchi Lega, è inutile

Condividi

16.45 "Mi auguro che Forza Italia costruisca e dia una mano a costruire, e non trascorra troppo tempo ad attaccare me e la Lega perché non credo che questo sia utile". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega,Salvini,in Sardegna. Poi rilancia sulla reintroduzione della leva: "Rimetterei sei o sette mesi di servizio civile e militare,lì si impara a stare al mondo". E nel comizio a Oristano su Cesare Battisti dice: "Finalmente dopo aver bevuto champagne a Rio de Janeiro, un terrorista come Battisti si trova in galera dove deve marcire".