Uil, Barbagallo rieletto segretario

15.06 Carmelo Barbagallo è stato rieletto all'unanimità segretario generale della Uil, per il secondo mandato di quattro anni alla guida del sindacato. "Grazie per questa fiducia, è ben riposta. Sento l'energia necessaria per portare avanti questo compito", le sue prime parole. "La Uil è ancora qui e detta l'agenda economica e politica di questo Paese. Siamo destinati a diventare il primo sindacato", ha aggiunto. A Di Maio:"I giovani corrono veloce e gli anziani conoscono la strada.Se devia strada glielo ricorderemo",conclude