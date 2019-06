Lettera Ue,Salvini:non sono preoccupato

11.22 "Non sono assolutamente preoccupato delle reazioni di Bruxelles; anzi, se riusciremo ad abbassare le tasse (...) formeremo un Paese assolutamente stabile e uno dei primi al mondo in cui investire". Così il vicepremier e leader Lega, Salvini, a Potenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, al ballottaggio di domenica 9 giugno. "Sono soddisfatto" della lettera dell'Italia all'Ue "perché ci sono segnali positivi per l'economia italiana e sono convinto che l'Europa rispetterà la nostra volontà di crescere", ha aggiunto.