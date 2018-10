Nubifragi Calabria, strade allagate

9.50 Allerta maltempo in Calabria, dove per le forti piogge da ieri sulla regione si sono allagate e sono state chiuse alcune strade statali: la SS 182 delle Serre Calabre presso Sorianello nel Vibonese, la SS 18 Tirrena Inferiore nel territorio di Curinga (CZ) e a Palmi nel Reggino. Qui il traffico è interrotto nelle due direzioni per la caduta di un albero, che ha ferito una persona. Dirottato a Bari in piena notte il volo Malpensa-Lamezia Terme.