Boldrini-Salvini: confronto andato bene

21.20 E' andato "bene, direi. Io non mi sottraggo, sono stata per anni inviata in Paesi di tutto il mondo e so che bisogna negoziare con tutti".Poi: "Maniere civili. Abbiamo visioni diverse". Così la candidata di Leu Boldrini sul confronto con salvini a La7. Il confronto? "Affascinante.Non ci eravamo mai incontrati", dice Salvini. I miei attacchi personali? "Oggi mi ha dato del mandante per gli spari di quel demente (di Macerata, ndr), fate un po' voi... Sono stato nelle Marche e ho capito perché si è candidata a Milano".