Virus,Gallera:6 casi positivi Lombardia

13.20 "Sei i casi di positività al coronavirus"in Lombardia.Lo ha detto l'assessore al Welfare Gallera spiegando che "il paziente ricoverato al Sacco sta bene"e che la situazione della moglie dell'uomo ricoverato a Codogno "è positiva". "Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus,potrebbe non essere da caso zero.Il caso indice è negativo al test" "Situazione estremamente nuova,invitiamo a calma".Isolamento per 250 persone. Si valuta la chiusura delle scuole nelle città coinvolte.