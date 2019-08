Hong Kong, Trump a Cina: no a violenza

7.00 "Penso che sarebbe difficile concludere un accordo se usano violenza" ad Hong Kong, "se è un'altra piazza Tienanmen". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando in New Jersey dei negoziati con Pechino sul nodo del commercio. "Stiamo andando molto bene con la Cina, ci parliamo!", ha scritto Trump su Twitter. L'economia americana è pronta per una "grande crescita dopo che saranno conclusi gli accordi commerciali", ha affermato.