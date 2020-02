Francia: Salute, via Buzyn entra Veran

21.17 Il presidente francese,Emmanuel Macron, ha designato questa sera come nuovo ministro della Salute, al posto di Agnes Buzyn, il deputato e medico Olivier Veran. Lo ha annunciato l'Eliseo. Agnes Buzyn ha presentato le sue dimissioni questa sera, dopo aver accettato di sostituire Benjamin Griveaux,travolto da uno scandalo a sfondo sessuale, come capolista alle comunali di Parigi per La Republique en Marche, partito della maggioranza creato da Macron