Virs, stop ai collegamenti con Sicilia

14.00 "A seguito della richiesta pervenuta ieri sera dalla Regione Sicilia, la ministra Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo riferisce il Mit. E' invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro,salute o necessità", precisa la nota del Mit.