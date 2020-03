Virus,Iss: punito chi viola quarantena

19.10 "Le persone asintomatiche positive in quarantena non devono recarsi in luoghi pubblici con gli amici, non è una bravata, è una precisa responsabilità non farlo. Stiamo studiando eventuali conseguenze per atti di questo tipo". Lo ha detto il presidente Iss, Brusaferro, riferendosi probabilmente al 50enne di Vo' fuggito dalla quarantena per andare a sciare. "I dati della Lombardia evidenziano un incremento in alcune aree-ha aggiunto-lavoriamo su ipotesi di nuove zone rosse".Lo scenario italiano diventerà europeo,ha concluso.