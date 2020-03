Si muove frana, chiuso viadotto in A6

Condividi

16.00 Allerta maltempo in Liguria. Chiuso in via precauzionale,per il movimento della frana sulla collina, il viadotto tra Altare e il bivio A6/A10 nel Savonese. La pioggia intensa caduta nel Savonese ha fatto muovere di nuovo il fronte della frana che tre mesi fa aveva falciato la carreggiata nord del viadotto. Alcuni voli dirottati dall'aeroporto di Genova per le forti piogge. Allagamenti e alberi pericolanti. Sorvegliati speciali fiumi e torrenti per l'innalzamento dei livelli delle acque.