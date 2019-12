Regionali, si ritira sindaco di Cosenza

14.45 Mario Occhiuto, primo cittadino di Cosenza, ritira via social la candidatura alla presidenza della Regione Calabria, come lo aveva invitato a fare il leader di Forza Italia Berlusconi. "Sono abituato a costruire, non a distruggere",scrive."Giusto e sensato" l' invito di Berlusconi.E "non ci sono le condizioni per portare avanti da soli il progetto di cambiamento che avevamo in mente" visto anche il sistema di voto in Calabria."Ho proposto alla candidata Santelli di recepire nel suo programma le idee su cui avevamo puntato".