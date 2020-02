Virus, Zaia: 150 posti specializzati

Condividi

9.35 Il Veneto è pronto con 150 posti letto nei reparti per le malattie infettive, che sono operativi negli ospedali hub provinciali. Così il presidente della Regione, Zaia, ricordando che sono attesi i risultati dei test del tampone per le 4.200 persone del Comune di Vo' Euganeo. Ha poi confermato un nuovo caso, il terzo nella regione. "La Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova)", ha fatto sapere Zaia sui social.