Papa: Croce migranti tra croci di oggi

22.28 Nella Croce di Cristo, ci sono tutte le croci del mondo.Come quella dei migranti,che "trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici". La preghiera di Papa Francesco,al termine della Via Crucis al Colosseo,è un grido alle coscienze sopite dei leader responsabili delle sorti di chi vive il suo calvario in cerca di un luogo in cui poter vivere. La croce di Cristo è quella della "nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall'avidità", dice il Papa.