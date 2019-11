Tennis, Sinner conquista il Next Gen

22.26 Jannik Sinner sale sul trono dell'Atp Next Gen all'Allianz Cloud di Milano. Il 18enne di San Candido, n.95 del mondo schianta 42 41 42 Alex De Minaur in 1h06'di gioco nell'epilogo del torneo. Perfetta la finale della promessa azzurra. Break nell'ultimo gioco del primo set (a zero), break nel terzo gioco del secondo set (sempre a zero), break decisivo nel terzo gioco del terzo e game del titolo tenuto a zero. Per De Minaur (n.18 Atp) ancora una sconfitta in finale (l'anno scorso anno fu Tsitsipas a trionfare ai suoi danni).