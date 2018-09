Berlusconi:futuro sarà di centro-destra

16.06 "Il futuro non potrà essere affidato all'attuale precario governo gialloverde, se non facendo pagare al Paese un prezzo molto grave. Ci sarà un futuro di centro-destra nel quale Forza Italia avrà un ruolo decisivo". Lo scrive Silvio Berlusconi in un messaggio di saluto alla manifestazione Everest018, il Campus nazionale dei giovani di Forza Italia in corso a Giovinazzo, in Puglia.