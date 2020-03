Calcio: Juve al comando,Inter cede 2-0

22.36 Nella surreale cornice a porte chiuse, la Juventus torna in testa alla classifica (+1 sulla Lazio) battendo 2-0 l' Inter nel big match del 26° turno. Sarri lascia in panchina Dybala,tridente Douglas Costa,Higuain,Ronaldo.All'8' De Ligt impegna Handanovic di testa, chance per Matuidi al 15'. L'Inter reagisce e impegna Szczesny con Brozovic (35').La gara si sblocca nella ripresa: Matuidi crossa dal fondo,CR7 tocca soltanto, Ramsey insacca (54'). Poco dopo Sarri inserisce Dybala,mossa letale: il n.10 raddoppia (67'),esterno sinistro.