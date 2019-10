Serie A: vola il Cagliari, Roma pari

16.59 Quinto posto per il Cagliari che inguaia ulteriormente la Spal. Solo pareggio per la Roma in casa Samp.L'Udinese batte il Toro. Così l'ottava giornata. CAGLIARI-SPAL 2-0 SAMPDORIA-ROMA 0-0 UDINESE-TORINO 1-0 PARMA-GENOA ore 18 MILAN-LECCE ore 20.45 BRESCIA-FIORENTINA lunedì ore 20.45 SASSUOLO-INTER 3-4 (ore 12.30) LAZIO-ATALANTA 3-3 (ieri) JUVENTUS-BOLOGNA 2-1 (ieri) NAPOLI-H.VERONA 2-0 (ieri)