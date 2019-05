Calcio, anticipo Cagliari-Lazio 1-2

19.52 La Lazio passa a Cagliari e fa sapere che per la corsa "europea" c'è. Con il 2-1 della 'Sardegna Arena' i biancocelesti scavalcano il Torino e mettono pressione a Roma e Milan salendo a 58 punti. Per i sardi i punti sono 40, 8 in più dell'Empoli terz'ultimo. Primo tempo di marca laziale con occasioni per Caicedo e Luis Alberto che al 31' segna con un destro di prima. Nel finale di tempo, traversa di Badelj con deviazione di Cragno.Nella ripresa, subito raddoppio in contropiede di Correa (53'). Tardi il gol di Pavoletti (91').