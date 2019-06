Reddito,Lazio:manca procedura,non parte

15.36 "Avremmo dovuto cominciare oggi a chiamare i beneficiari del reddito di cittadinanza con una procedura operativa che consentiva di contattare tutti coloro che devono fare il patto per il lavoro, ma la strumentazione non è arrivata dall'Anpal". Così l'assessore al Lavoro del Lazio,Di Berardino, a proposito dell'annunciata partenza della fase due del reddito di cittadinanza. L'Anpal servizi -dice- è in "palese ritardo" e finora ha fornito solo un elenco con 6mila nomi utilizzabile se le persone si presentano.