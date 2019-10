Cile, Pinera annuncia "agenda sociale"

7.45 Il presidente cileno Pinera "ha chiesto scusa" per non aver compreso la gravità della situazione sociale del Paese e ha annunciato "un'agenda sociale di unità nazionale". Si è detto inoltre preoccupato per ordine pubblico e ritorno alla "normalità",dopo i disordini cominciati venerdì per l'aumento del biglietto del metrò, che hanno causato 15 morti. Annunciate 10 misure sociali:riguardano le pensioni(fra le più basse al mondo), il costo della salute e dei farmaci,l' aumento del salario minimo e la creazione di un'imposta sulla ricchezza.