Grecia:veto su accordo pace per Libia

22.03 Il premier greco Kyriakos Mitsotakis, che domani vedrà ad Atene il generale libico Khalifa Haftar, ha dichiarato che metterà il veto in sede Ue su qualsiasi accordo di pace in Libia se non sarà cancellato il memorandum tra Tripoli e Turchia che garantisce ad Ankara di poter effettuare trivellazioni petrolifere in ampie zone del Mediterraneo. "Ho detto alle controparti europee che la Grecia non accetterà mai alcuna soluzione politica che non riesca nullare questo memorandum",ha detto ad Alpha TV