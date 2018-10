Maltempo,ancora allerta rossa 5 regioni

Condividi

8.05 Ancora una giornata di maltempo su tutta la Penisola. Resta allerta rossa in Liguria, Lombardia, Veneto,Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,secondo la Protezione Civile.In Trentino trovata morta una donna dispersa. Allerta arancione su Lazio, ponente ligure,gran parte di Lombardia, aree del Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Abruzzo occidentale. Gialla su ampi settori del Paese. La situazione resta molto critica in Liguria. Chiuso l'aeroporto di Genova: detriti sulle piste per la mareggiata.