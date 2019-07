Sea Watch,Salvini:è sentenza politica

Condividi

15.52 "Nessuno mi toglie dalla testa che è una sentenza politica",ha detto Salvini su Fb parlando della decisione del gip di non convalidare l'arresto di Rackete.E rivolgendosi al gip, dice:"Togliti la toga,candidati con la sinistra ."Io non mollo,anche perché ci sono tanti giudici che vogliono applicare la legge e non ribaltarla". Su Sassoli presidente del Parlamento Ue afferma che l'elezione non rispetta voto degli italiani. Dopo il no alla procedura d'infrazione, Salvini ha detto:ora proporrò di accelerare la Manovra e la flat tax.