Incendi, 18 richieste interventi aerei

19.40 Canadair ed elicotteri in azione oggi in diverse regioni contro le fiamme divampate in molte zone. I velivoli, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, si sono alzati in volo per rispondere a 18 richieste di intervento tra Sicilia, Calabria, Lazio e Toscana. Finora sono 9 i roghi spenti. La situazione più critica si è registrata in Sicilia,in particolare nella provincia di Palermo.