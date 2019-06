Trump:"Ho le carte per essere rieletto"

11.42 "Credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che questo cambiamento sia in entrambe le direzioni". Così Donald Trump in un'intervista a Itv trasmessa nella terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito. Inoltre, ha detto: "Ho tutte le carte" per essere rieletto presidente degli Usa nel 2020. "L'economia non è mai andata meglio e fra i Dem nessun Winston Churchill" E ancora, sulla politica estera: "Pronto a incontrare il capo di Stato iraniano, Hassan Rohani" confermando i suoi appelli al dialogo.