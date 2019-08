Cdm: ok ai decreti per aziende e scuola

Condividi

21.23 Approvati i decreti su crisi aziendali, settore lattiero caseario e assunzioni nella scuola. Così il Consiglio dei ministri. Tutele per i rider, norme per salvare l'impianto Whirlpool e per crisi industriale in Sicilia, Sardegna e Isernia, modifiche all'indennità di disoccupazione per i co.co.co,ampliamento tutele per gli iscritti alla gestione separata riguardano lavoro e aziende. Sul tavolo c'era anche un decreto per prorogare di due mesi le funzioni del Garante per la privacy.