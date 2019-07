Di Maio: flat tax? Per me resta mistero

10.08 La flat tax"per me è ancora un mistero, ancora non ho visto coperture, anche quella volontaria di cui si parlava ieri non ho capito che significa".Così il ministro del Lavoro Di Maio a Sky Tg24. "Sto lavorando al cuneo fiscale",misura "realistica"."Ho trovato 4mld", per la flat tax "serve almeno il triplo".Pensa a"local tax" che "semplifichi la vita". "Si dice che stia perdendo fiducia nel ministro dell'Economia e nel premier. Non fa bene al Paese.Ho piena fiducia". Tav: è regalo a Parigi, chiederemo voto in Aula e diremo no. Bene Toninelli.