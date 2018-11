Boccia:Spread?Alfabetizzare la politica

14.15 Il presidente di Confindustria Boccia esclude che gli industriali scendano in piazza."Le assemblee, ma se qualcuno ci provoca, sarà un'opzione da valutare". Se qualcuno dice "che ci frega dello spread, capiamo che dobbiamo alfabetizzare la politica", aggiunge. Sulla questione rifiuti, "io sono per gli inceneritori". Occorre tornare alla cultura industriale, è "fattore di riequilibrio della ricchezza",dice Boccia,e fa l'esempio della Ferrari, "l'oggetto più di sinistra al mondo:vuol dire lavoro,produzione, forza del made in Italy".