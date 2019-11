Di Maio:contratto e governo dura 3 anni

22.02 Il M5S senza il Pd alle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria? "Noi siamo aperti a tutte le forze civiche del territorio,questo il nostro obiettivo", risponde Di Maio ai cronisti. Ed esclude pentimenti per il voto su Rousseau. Poi rilancia: "Sediamoci al tavolo,facciamo un contratto di governo e questo esecutivo durerà tre anni". Ma per durare "deve avere tappe serrate sulle leggi da approvare". Il capo politico M5S chiede coesione: "Se il M5S è forte e compatto" anche il governo lo è. Calo di consensi?"Conti si fanno alla fine".