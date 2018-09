Palermo, appalti scuolabus: 6 arresti

15.01 I carabinieri di Lercara Friddi hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per 6 persone accusate,a vario titolo,di estorsione,rivelazione ed utilizzazione di segreto ufficio,turbata libertà degli incanti,abuso d'ufficio, trasferimento fraudolento di valori. Le indagini sono scattate sulla gara d'appalto del Comune di Castronovo di Sicilia,nel Palermitano,per l'aggiudicazione del servizio di scuolabus per l'anno scolastico 2016-2017 assegnato per circa 31mila euro a una ditta riconducibile a un condannato per mafia.