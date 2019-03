'Ndrangheta in Veneto, 33 arresti

12.22 Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, violenza,usura,sequestro di persona,riciclaggio,emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.Per questi reati Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito 33 arresti, una cinquantina di perquisizioni in molte città italiane e numerosi sequestri per un valore di 10 mln di euro. Le misure sono frutto di indagini nei confronti di appartenenti a un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista operante in Veneto.