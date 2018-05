Bus fuori strada in Friuli, 26 feriti

7.52 Un autobus di linea,della società Flixbus, è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 fra Latisana e San Giorgio di Nogaro,in direzione Trieste. Il bus è finito in un prato adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave,gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. Chiusa l'autostrada nel tratto interessato. Complesse le operazione di rimozione del mezzo.