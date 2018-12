Calcio, Serie A: Lazio-Sampdoria 2-2

22.35 La Lazio non vince più (4° pari consecutivo): 2-2 con la Samp all'Olimpico. Patric spreca una buona chance (piatto alto) su assist di Immobile, al 21' fa centro Quagliarella su perfetto cross di Murru. Poi tre occasioni per Immobile:Audero salva al 27',conclusione fuori di poco al 46', palo (con deviazione Bereszynski) al 47'.Ripresa. Lazio all' assalto:Audero dice no a Patric e Lulic e si supera su Correa.Poi finale incredibile:Acerbi impatta 79', 2-1 di Immobile su rigore al 96'(concesso da Massa col Var), Saponara fa 2-2 al minuto 99.