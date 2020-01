Morta in sacco a pelo: fermata la nuora

Condividi

13.12 Svolta nell'indagine sulla morte della 76enne ex funzionaria della Regione Toscana il cui corpo fu ritrovato il 3 agosto 2019 in un sacco a pelo in un fosso a Riotorto (Livorno), lungo la Vecchia Aurelia. Arrestata la nuora di Simonetta Gaggioli con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Indagato per concorso negli stessi reati anche il figlio della vittima.