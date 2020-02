Conte:domani vertice ministri e regioni

22.31 "E' chiaro che ascoltiamo costantemente il giudizio e le raccomandazioni degli scienziati. Sono loro che ci guidano nell'affrontare questa emergenza".Così il premier Conte prima di entrare nella sala operativa della Protezione Civile. "Domani alle 10 ci sarà l'incontro tra ministri e governatori di tutte le regioni perché non possiamo andare in ordine sparso", aggiunge. Certo, ammette il premier,"al momento possiamo calcolare che ci sarà un impatto negativo sull'economia ma non siamo in condizioni di valutare", l'entità dell'impatto.