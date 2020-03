Ocse:da virus minaccia senza precedenti

13.42 Italia a crescita zero nel 2020. Per l' Ocse, tenendo conto dell'impatto del coronavirus sull'economia,il nostro Pil scenderà dallo 0,2% del 2019 allo 0% nel 2020,stima tagliata di 0,4% rispetto alla precedente di novembre. Per il 2021 invece 0,5%,invariato. Il coronavirus è "il più grande pericolo" dai tempi della crisi ed espone l' economia mondiale a "una minaccia senza precedenti".Pil mondiale tagliato dello 0,5% nel 2020;quello cinese a +4,9%. Ue invitata a rivedere temporaneamente misure su aiuti Stato e ridurre vincoli.