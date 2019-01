Pirellone,condannati Bossi Jr e Minetti

14.02 Al processo sulla "rimborsopoli" al Pirellone, il tribunale ha condannato a 2 anni e mezzo Renzo Bossi, figlio del Senatur, e a 1 anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti, tra i 57 imputati, tutti tranne uno, ex consiglieri ed ex assessori della Regione Lombardia, Tra i condannati, a 1 anno e 8 mesi, anche Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in Senato, e a 1 anno e mezzo Angelo Ciocca,attualmente eurodeputato del Carroccio.Per questi ultimi due, pena sospesa e non menzione.