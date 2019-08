Rifiuti Roma,ipotesi discarica servizio

Condividi

22.00 C'è anche la previsione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti,ovvero di una discarica di servizio, tra le prescrizioni del nuovo piano rifiuti approvato dalla giunta della Regione Lazio, anche per Roma. "Abbiamo aspettato la Regione Lazio 7 anni per il piano rifiuti e ora propongono una nuova discarica a Roma,una nuova Malagrotta", protesta la sindaca Raggi. Risponde Zingaretti:ogni giorno bisogna ringraziare i sindaci che ospitano i rifiuti di Roma ma non si può abusare della loro pazienza.