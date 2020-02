Svastica in Paese Medaglia a Resistenza

16.32 Una svastica e una croce celtica sono state disegnate con la vernice sulla facciata del centro culturale "La Fabbrica" di Villadossola, città Medaglia di argento al valore civile della Resistenza, in Piemonte. "La scritta sul teatro, una eccellenza culturale di Verbano Cusio Ossola, vuole colpire la dignità di tutti", ha scritto in una nota l'amministazione comunale. Espresso "sdegno" per "un gesto che non può essere tollerato, specialmente se, come pare, gli autori sono giovanissimi".