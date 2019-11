Turco:a studio fondo lavoratori ex Ilva

17.25 "Stiamo lavorando con il ministro Catalfo e il ministro Provenzano all'istituzione, in manovra, di un fondo per il sostegno ai lavoratori dell'ex Ilva" Lo dice il sottosegretario alla presidenza Mario Turco spiegando che si tratterebbe di un fondo pluriennale, che partirebbe con 5-10 mln, da destinare alla riqualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro di oltre 1.500 operai attualmente in Cig, e anche per "affrontare la bonifica dall' amianto.Vogliamo porre le basi di una soluzione programmata delle criticità"