Mercati Conti delle aziende sopra le attese scatto dell'economia in Francia

di Fabrizio Patti I risultati trimestrali delle aziende quotate scaldano i mercati sui due lati dell'Atlantico. Ieri dagli Stati Uniti sono arrivati quelli, sopra le aspettative, di Microsoft e di Tesla: titolo, questo, che nelle contrattazioni a mercati chiusi segna un progresso di oltre il 17 per cento.I conti del trimestre mettono le ali anche alle due società con i maggiori rialzi sul Ftse Mib: StMicroelectronics (+5,68%) e Saipem (+4,49%). I maggiori ribassi oggi per Banco Bpm, Ubi Banca, Tim e Nexi, tutte in calo di circa un punto percentuale.Tra i settori, molto bene le utilities e l'oil&gas. Banche di poco sopra la parità, male invece le Tlc.Nel complesso una giornata positiva per tutte le borse europee: il Ftse Mib di Milano segna +0,79%, poco meglio di Francoforte e Parigi. Sale di un punto percentuale l'indice Ftse 100 della borsa di Londra, dopo le indiscrezioni sul consenso dei 27 Stati dell'Unione europea sulla concessione di una proroga sulla Brexit.Oggi indicazioni contrastanti dagli indici Pmi su manifattura e servizi nell'Eurozona. Il Pmi composito è salito oltre le attese in Francia, grazie soprattutto ai servizi, mentre è risultato al di sotto delle aspettative in Germania. Nel complesso nell'Eurozona l'indice composito è risultato a ottobre pari a 50,2, contro il 50,1 di settembre.Alle 14.30 l'ultima riunione della Bce sotto la presidenza di Mario Draghi. I tassi non dovrebbero essere cambiati.