​Conti pubblici Cdm per evitare la procedura Ue. Polemica Salvini-Di Maio "Non sapevo dell'assenza di Di Maio" dice Salvini lasciando Palazzo Chigi. Fonti riferiscono che il leader della Lega si sarebbe lamentato per l'attacco di Di Maio su Facebook prima dell'inizio della riunione. Fonti M5S: assenza Di Maio comunicata giorni fa. Su Autostrade nessun attacco ma richiesta di fare squadra

E' iniziata la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà varare la legge di assestamento del bilancio per il 2019, passaggio necessario nella trattativa con la Commissione europea per evitare la procedura d'infrazione sul debito nei confronti dell'Italia.

Il via libera al ddl per l'assestamento di bilancio, per prassi varato ogni anno entro il 30 giugno, era previsto già la scorsa settimana ma è stato rinviato a oggi per consentire al governo di portare avanti il confronto con i partner europei a margine dei lavori del G20.

La riunione di governo, inizialmente convocata per le 18, è stata anticipata a causa dello stallo sulle nomine europee che impone al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di ritornare a Bruxelles per prendere parte alla riunione del Consiglio europeo che è stata aggiornata a domani alle 11. Intanto, la decisione della Commissione Ue sull'avvio o meno della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, da proporre all'Ecofin, sembra destinata a slittare.

Il governo si prepara quindi a dare il via libera - con il varo dell'assestamento di bilancio per il 2019, che sarà accompagnato da una relazione tecnica - a un piano anti-procedura che prevede una riduzione del deficit 2019 dal 2,4%, indicato nel Def, al 2,1%, senza ricorrere a una manovra correttiva.

La strategia del Tesoro punta sull'utilizzo dei risparmi congelati, pari a due miliardi di euro, derivanti dai tagli ai ministeri e previsti dalla legge di bilancio, sulle maggiori entrate della fatturazione elettronica, sui dividendi delle partecipate e sull'extra-dividendo della Cassa depositi e prestiti (che porterà al Mef circa 800 milioni di euro). L'esecutivo conta anche sui risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100 al momento stimati in circa 3 miliardi.

Resta il nodo degli impegni per il 2020 che dovrebbero prevedere un'ulteriore riduzione del deficit strutturale di due decimali e su cui Bruxelles ha chiesto garanzie precise. Ma sulle scelte degli obiettivi programmatici da indicare per l'anno prossimo pesa l'incognita della 'flat tax', ovvero l'avvio di una riforma fiscale che, nelle intenzioni della Lega, i costi della quale sono stimati dai 10 ai 15 miliardi.

A esprimere fiducia sul fatto che l'Italia possa evitare il cartellino rosso di Bruxelles sono stati oggi sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia il premier Giuseppe Conte. "Credo che il governo italiano - ha detto Mattarella -stia presentando tutti i documenti" alla Ue per dimostrare che "i conti saranno in ordine e che le indicazioni sono rassicuranti e che non vi sia motivo di aprire una procedura di infrazione". "Sono sempre fiducioso", ha affermato anche Conte da Bruxelles questa mattina prima di volare a Roma per l'atteso Cdm. "I numeri sono sempre quelli, positivi e non sono cambiati", ha aggiunto.

Salvini lascia il Cdm: "Non sapevo nulla dell'assenza di Di Maio"

"Non ne sapevo nulla". Così Matteo Salvini ha commentando l'assenza dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio, al Consiglio dei ministri. Il ministro dell'Interno ha lasciato in auto Palazzo Chigi con riunione ancora in corso.

Lo sfogo in Cdm contro "l'attacco di Di Maio"

Durante la riunione del Consiglio dei ministri, Salvini si sarebbe lamentato- riferiscono fonti qualificate - per "l'attacco" fatto da Di Maio in diretta Facebook poco prima dell'inizio della riunione.

Fonti M5S: assenza Di Maio comunicata giorni fa. Nessun attacco su Autostrade

"L'assenza del ministro Di Maio al cdm odierno era stata comunicata una settimana fa. Non c'è stato nessun attacco a Matteo Salvini, bensì una richiesta di fare squadra alla Lega sul caso Autostrade, dopo che nei giorni scorsi da esponenti leghisti erano arrivate dichiarazioni pubbliche in disaccordo con la proposta di revoca della concessione. Punto per noi invece fondamentale al fine di fare giustizia verso chi ha perso la vita nella tragedia del ponte Morandi" hanno precisato fonti vicine a Di Maio.