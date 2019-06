Convegno del Messaggero, ospitato dall'Abi Conti pubblici, Tria: "Nessuna manovra correttiva. Necessario compromesso con Ue" Il ministro: "Quello che danneggia l'Italia danneggia anche l'Europa"

Non ci sarà "nessuna manovra correttiva aggiuntiva", ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo al convegno del Messaggero "Obbligati a crescere", ospitato dall'Abi. Nei confronti della Commissione europea, che ha ritenuto giustificata una procedura per deficit eccessivo, "si tratterà di vedere come spiegare, come anticipare forse" ma "nessuna manovra aggiuntiva", ha detto il ministro dell'Economia. Tria ha ribadito di credere nelle stime del governo, che non danno un 2,4% di deficit per il 2019 ma un risultato "verso il 2,2 o 2,1%, e quindi siamo grosso modo nel braccio preventivo del patto di stabilità."Dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, al dialogo costruttivo per una soluzione, è nell'interesse dell'Italia ma anche dell'Europa perché quello che fa male all'Italia fa male anche all'Europa, quello che danneggia l'Italia danneggia anche l'Europa". ''I negoziati con la Commissione Ue sono delle trappole per il Paese e per la stessa Commissione Ue'', ha osservato il ministro. Che riconosce: "Il nostro debito è enorme, lo dobbiamo abbattere" per tranquillizzare i mercati, ha detto Tria."Per il 2020 tra i nostri obiettivi c'è come evitare incremento l'Iva e come attuare la riforma fiscale, stiamo lavorando sul taglio di altre imposte", dice Tria. Per il ministro dell'Economia, inoltre, ''abbiamo il compito imprescindibile di ricreare fiducia nel breve termine''."Le aste di titoli di stato vanno bene anche perché è difficile trovare dei titoli con rendimenti alti e comunque sicuri", afferma Tria, secondo cui nel 2018 "il costo di emissione medio è stato più alto di altri paesi ma dal punto di vista storico non mostra una grande difficoltà. Il problema è la fiducia del mercato e per questo e' importante anche l'abbattimento del debito".