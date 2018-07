Strategia vincente del gruppo torinese Continua l'espansione internazionale della Lavazza, sua anche l'australiana Blue Pod Il marchio del vero espresso italiano, famoso nel mondo, è già proprietario di Carte Noire ed Esp in Francia, di Merrild in Danimarca e di Kicking Horse Coffee in Canada

Dopo Carte Noire ed Esp in Francia, Merrild in Danimarca e Kicking Horse Coffee in Canada, Lavazza sceglie l'Australia per proseguire nella strategia di espansione sui mercati internazionali. Il gruppo torinese, 2 miliardi di euro di ricavi nel 2017 di cui il 63% proprio sui mercati esteri, ha acquistato il 100% di Blue Pod Coffee Co., azienda di Mulgrave, nello Stato di Victoria, da oltre 10 anni distributore esclusivo in Australia dei sistemi espresso Lavazza - capsule e macchine - per il settore Office Coffee Service.Il marchio del vero espresso italiano, famoso nel mondo, si conferma così sempre più internazionale. Top secret le cifre dell'operazione, che non sono state rese note dalla società, presente in Australia da oltre trent'anni e, dal 2015, attiva a livello locale con la propria consociata Lavazza Australia Pty Ltd. Si tratta, spiega il Ceo del Gruppo Antonio Baravalle, "di una acquisizione particolarmente significativa perché ci permette di presidiare direttamente tutti i momenti del consumo del caffè anche in Australia", considerata "mercato chiave" nelle strategie dell'azienda.Come nelle altre acquisizioni, Blue Pod Coffee condivide con Lavazza competenze e valori, mantenendo però indipendenza e autonomia. Una filosofia attuata con la nomina di Silvio Zaccareo, già Apac Business Unit Director & Lavazza Australia Managing Director, ad Amministratore Unico di Blue Pod. "Questa operazione rappresenta un'opportunità significativa per Lavazza di crescere nel Paese - spiega Zaccareo - facendo leva sull'attuale espansione del mercato australiano e sulla forte attenzione della popolazione locale per il caffè di qualità".