Tutto rimandato a Glasgow nel 2020 Cop25, la conferenza sul clima si chiude senza accordo sul mercato del carbonio Delusione di molti Paesi perché non si è riusciti a raggiungere una intesa sull'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sulla regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile da sciogliere

