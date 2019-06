San Paolo Coppa America: Cile in semifinale, Colombia ko ai rigori Stasera alle 21 (ora italiana) ultimo quarto con la sfida Uruguay-Perù: chi vince torna in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro la Roja

L'esultanza del Cile dopo la vittoria

Il Cile si è qualificato per le semifinali della 46a edizione della Coppa America in corso di svolgimento in Brasile ed ora sogna uno storico tris, dopo aver vinto le edizioni del 2015 e 2016, sempre battendo in finale l'Argentina ai rigori.Nel match dei quarti di finale contro la Colombia, disputato all'Arena Corinthians di San Paolo, la Roja ha vinto ai calci di rigore dopo che i 90 minuti erano terminatisenza reti (ma con due gol del Cile annullati dal Var). Dagli undici metri i giocatori allenati dal commissario tecnico colombiano Reinaldo Rueda non hanno mai sbagliato, mentre è stato fatale per la Colombia l'errore commesso da Tesillo, difensore del Santa Fe: 5-4 il punteggio finale per il Cile. Incomprensibile la scelta del tecnico della Colombia, il portoghese Queiroz, di non inserire tra i cinque rigoristi Duván Zapata, i cui gol quest'anno hanno trascinato l'Atalanta in Champions League. Stasera alle 21 (ora italiana) il programma dei quarti si concluderà con la sfida tra Uruguay e Perù, all'Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador: chi vince torna in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro il Cile a Porto Alegre (ore 2.30).La notte precedente, tra martedì e mercoledì, andrà invece in scena la prima semifinale, il big match tra Brasile e Argentina a Belo Horizonte, con calcio d'inizio sempre alle 2.30.