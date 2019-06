Conclusi i quarti di finale Coppa America, il Perù elimina l'Uruguay ai rigori La squadra allenata da Gareca sfiderà il Cile per un posto in finale

L'attaccante dell'Uruguay Suárez

Condividi

E' il Perù di Gareca l'ultima semifinalista della Coppa America, in corso di svolgimento in Brasile.Nel quarto di finale contro l'Uruguay, giocato all'Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador, il match è stato deciso ai rigori per 5-4, dopo che al 90' il risultato era rimasto sullo 0-0. Per regolamento, i tempi supplementari sono previsti solo in semifinale e finale.L'incontro è stato caratterizzato da uno sterile dominio della Celeste, che si è vista annullare tre gol dal Var per fuorigioco.Luis Suárez ha sbagliato il primo rigore per l'Uruguay e questo ha deciso il match. I suoi compagni hanno realizzato dal dischetto, Cavani, Stuani, Bentancur e Torreira, ma i peruviani non hanno commesso errori, centrando 5 volte su 5 l'obiettivo con Guerrero, Ruidíaz, Yotún, Advíncula e Flores.Il Perù affronterà in semifinale i campioni uscenti del Cile, che ha superato la scorsa notte la Colombia. Il match è in programma mercoledì sera (notte in Italia) a Porto Alegre, mentre il giorno prima si giocherà l'altra semifinale, il big match tra Brasile e Argentina, a Belo Horizonte.