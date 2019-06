Decisivi dal dischetto Alisson e Gabriel Jesus Coppa America, il Brasile batte il Paraguay ai rigori e va in semifinale Affronterà la vincente di Argentina-Venezuela. Dal 2020 nuova formula

Alisson para il rigore decisivo in Brasile-Paraguay (Ansa)

Condividi

Il Brasile è la prima semifinalista della Coppa America edizione 2019. A Porto Alegre, la Seleçao stanotte ha sofferto più del dovuto per piegare la resistenza del Paraguay solo dopo i calci di rigore: 4-3 il risultato finale, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. In questa fase della Coppa America non sono previsti i supplementari.Il Brasile è riuscito così ad esorcizzare una sorta di incubo, visto che il Paraguay l'aveva eliminato sia nel 2011 che nel 2015, sempre nei quarti e ai rigori. Al termine di una partita equilibrata ma con poche giocate di qualità, anche a causa di un terreno di gioco in pessime condizioni, la squadra di Tite non è riuscita ad approfittare dell'espulsione di Balbuena all'inizio del secondo tempo. Inutile il forcing della Seleçao, nel finale in campo con una formazione ultra offensiva. I brasiliani, però, si sono dimostrati più freddi degli avversari nella lotteria dal dischetto: in gol Willian, Marquinhos, Coutinho e Gabriel Jesus (autore del gol decisivo). Di Firmino l'unico errore verdeoro. Determinante Alisson, portiere del Liverpool ed ex Roma, bravo a parare il penalty dell'ex milanista Gustavo Gómez. Di Derlis González l'altro errore che ha poi condannato il Paraguay. In semifinale, il Brasile attende la vincente di Argentina-Venezuela in campo questa sera a Rio de Janeiro.Moderatamente soddisfatto a fine partita il ct del Brasile, Tite, che si è lamentato in particolare del terreno di gioco. "Possiamo ancora migliorare, soprattutto giocando su un terreno migliore. Tutti i giocatori mi hanno chiesto di lamentarmi - ha dichiarato - è assurdo che un match di così alto livello si sia giocato su un terreno così". Lo stadio di Porto Alegre, però, ospiterà anche la seconda semifinale che non vedrà coinvolto il Brasile. "Non vogliamo trovare scuse, non abbiamo concretizzato le occasioni. Ma ogni volta dovevamo fare tre tocchi prima di passare la palla", ha sottolineato ancora il ct verdeoro, la cui squadra per la terza volta in quattro partite è stata a lungo fischiata dall'esigente pubblico di casa.La Colombia ospiterà la finale della Coppa America 2020, torneo che ospiterà congiuntamente con l'Argentina. Lo ha annunciato ieri il presidente colombiano Iván Duque. E' la prima volta che la più importante competizione sudamericana per squadre nazionali viene organizzata da due paesi. La prossima edizione si svolgerà nel 2020 dopo che la Conmebol ha deciso di allineare il torneo agli Europei dell'Uefa. In questo modo. le due competizioni si giocheranno ogni quattro anni, a due dalla Coppa del Mondo.La Coppa America 2020 vedrà le squadre divise in due gironi, uno in Colombia e uno in Argentina. Al nord giocheranno i padroni di casa, Brasile, Venezuela, Ecuador e Perù. Argentina, Uruguay, Cile, Bolivia e Paraguay si sfideranno, invece, nella zona sud del continente. Le due squadre ospiti - debuttanti dell'Australia e campioni asiatici del Qatar - devono ancora essere assegnate a una delle due zone. Cambia così anche la formula, perché la prima fase avrà solo due gironi (al posto dei tre attuali), con le prime quattro di ciascun gruppo qualificate per la fase finale a eliminazione diretta.